“Ação entre Amigos” beneficente à Casa Arco Iris sorteia violão assinado por Fernando e Sorocaba

Participe da “Ação entre Amigos” beneficente à Casa Arco Iris. Esta é uma iniciativa da turma 2023 MasterMind.

1º Prêmio: Violão Autografado pela dupla Fernando & Sorocaba

2º Prêmio: 6 Alinhamentos Automotivos na Quatro Rodas (um para cada sorteado)

3º Prêmio: R$250,00 em Compras no Casa Verde Supermercados

4º Prêmio: R$200,00 em Compras no Tchê Variedades

5º Prêmio: R$100,00 em Compras no Segreto Café

6º Prêmio: 1 Kit Espumante e duas taças Casa Geraldo

7º Prêmio: 1 Barzinho MDF da Requinte Móveis Planejados

8º Prêmio: 1 Chuveiro Advanced Mult Lorenzetti da EletroTchê

Para participar, basta entrar em contato com Casa Arco íris – (35)9.8854-8366 ou através de outros colaboradores pelos perfis do Instagram:

bianca_andradedasilva

@thaisjunq

@katiabarbon

@lojadotcheandradas

@selmamarcelino

@quatrorodasandradas

@brunofozzaoficial

@drajuliacastro_

@heliodorabarbara21

@eletro_tche

@rafaelabatistasantos

Gabriel Lima

@rodrigopardalll

@rafaelcasarotto

@anaclaudiasasseron

@mariangela_fossa

@anaflaviaarm

@de_paduaa

Supermercado Casa Verde

Master Mind

Rogério Silva

Requinte Móveis Planejados

Porto das Asas Park Hotel

Casa Geraldo