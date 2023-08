Federação das Apaes decreta luto oficial de três dias após falecimento do ex-deputado Eduardo Barbosa

O ex-deputado Eduardo Barbosa (PSDB), conhecido como ‘Pai das Apaes’ pela luta de décadas para garantir os direitos dos excepcionais, morreu na madrugada desta quarta-feira (23), em Brasília, aos 64 anos, dois dias antes de completar 65. O político passou uma cirurgia cardíaca em 14 de julho. O corpo será levado para de Pará de Minas, onde será enterrado.

Diante dessa perda, a FEAPAES/MG emitiu nota de pesar e Gerais decretou luto oficial de três dias. A diretoria de Andradas informou que as atividades estão suspensas, inclusive a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O trabalho de Eduardo Barbosa pela causa começou há décadas, antes mesmo de ele presidir a Apae de Pará de Minas, sua cidade Natal, em 1986. Médico, também fundou e presidiu Federação das Apaes. Foi autor de vários projetos voltados para os excepcionais, atuou como secretário do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente de Minas e presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Estado da Assistência Social.

Nossos sentimentos aos amigos e familiares.

Foto: Jornal O Tempo