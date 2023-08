Polícia Civil faz reconstituição de crime que aconteceu no bairro do Oleo

Nesta segunda-feira (21) a Polícia Civil fez a reconstituição para continuar as investigações da morte de uma jovem no bairro do Óleo, zona rural de Andradas, que aconteceu no dia 8 de junho deste ano. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que Aline Lara de Oliveira Souza, de 24 anos, teria se engasgado com um copo de água . O atestado de óbito apontou que a morte foi por asfixia mecânica e esganadura. O delegado Dr. Fabricio Mendes Mariano falou sobre esse caso para a equipe de jornalismo da ANTV. Confira.