PREFEITURA DE ANDRADAS REALIZA O ASFALTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DO BAIRRO BELOTO

Nos próximos dias, a Prefeitura de Andradas estará dando início às obras de asfaltamento do trecho compreendido entre a ponte do rio Jaguari e o barracão da Igreja do bairro, sendo esta mais uma importante obra da Administração Margot Pioli que visa melhorar a infraestrutura do tráfego na área rural do Município, facilitando o escoamento das colheitas e garantindo mais segurança e comodidade para o cidadão do campo.

Importante destacar que a obra, orçada em R$ 1.095.045,84, é fruto de um amplo esforço político, contando com recursos parlamentares do então Deputado Federal Bilac Pinto, nos valores de R$ 462.518,12, obtida pelos vereadores Luiz Benedito Raimundo e Gustavo Xavier e R$ 208.729,01, conquistada pelos vereadores Paulo César Moreira, Luiz Benedito Raimundo, Gustavo Xavier e Antônio Carlos de Lima, ambas com apoio do Deputado Rodrigo Lopes, bem como com a contrapartida da Administração Municipal no importe de R$ 423.798,71.