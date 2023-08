AMARP apoia paralisação das prefeituras nesta quarta (30/8)

Prefeituras de Minas Gerais anunciaram que fechariam as portas nesta quarta-feira (30) em protesto a perda de arrecadação proveniente do Fundo de Participação dos Municípios, que estaria sendo afetado por decisões tomadas pelo Governo Federal e pelo Congresso Nacional.

A AMARP realizou uma reunião remota extraordinária no dia 29 de agosto com a presença de oito dos doze prefeitos. O grupo reúne as cidades de Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, Cabo Verde, Campestre, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Ouro Fino, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas.

A principal reivindicação é a aprovação da PEC 25/2022 que aumenta em 1,5% os repasses do FPM. Nos últimos meses os municípios estão sendo prejudicados pelas quedas nos repasses e pelo aumento dos serviços que estão sendo repassados da esfera Federal para a Municipal.Ainda segundo a AMARP a retenção atual dos valores do FPM para serem empregados em programas federais não, necessariamente, supre as necessidades da população que contribuiu com seus impostos.

De acordo prefeito de Caldas e presidente da Associação Ailton Gourlart as cidades que fazem parte da AMARP não irão paralisar os trabalhos, mas se manifestam solidárias a toda natureza de protestos que estão sendo adotados nas diferentes regiões do país.