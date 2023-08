Famílias revelam a importância do atendimento da equipe da APAE

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi comemorara com diversas atividades. Um dos objetivos desse trabalho é mostrar a sociedade o direito de inclusão. Diversas crianças, jovens e adultos são atendidas na APAE de Andradas. Hoje nós vamos conhecer a história do Pedro, que é exemplo de que com o atendimento da equipe da entidade, apoio da família e força de vontade, tudo se torna possível.