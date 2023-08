TV Atende – Entrevista com o jornalista e publicitário João Guilherme Bretas

TV Atende – Entrevista com o jornalista e publicitário João Guilherme Bretas

TV Atende – Entrevista com o jornalista e publicitário João Guilherme Bretas. Uma linda história de superação. Apesar das limitações físicas, nunca desistiu do sonho do ensino superior. Hoje tem seu próprio programa esportivo.