Nesta quarta-feira 440 municípios fecharam as portas e mantiveram apenas os serviços essenciais à população. O protesto é contra a queda de arrecadação e aumento de gastos impostos aos cofres das prefeituras por mudanças legislativas e novas obrigações aprovadas pelo Congresso Nacional.

A AMARP realizou uma reunião remota extraordinária no dia 29 de agosto com a presença de oito dos doze prefeitos. O grupo reúne as cidades de Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, Cabo Verde, Campestre, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Ouro Fino, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas.

Acompanhe a declaração do prefeito de Caldas e presidente da associação Ailton Gourlart