Cervejas artesanais produzidas em Andradas são premiadas no festival cervejeiro do Sul de Minas

Andradas sendo destaque também através da fabricação de cerveja artesanal. As bebidas produzidas por aqui foram premiadas no maior festival cervejeiro do sul de Minas, o Festival Zero 35, que foi realizado agora no mês de agosto na cidade de Varginha. Foram contempladas duas cervejas do General Beer e uma da Cervejaria da Paralelo 22