Realizada a 21ª edição dos Jogos Internos da Escola Daniel Ribeiro Moggi

Valorização do esporte. Fo i realizada recentemente a Vigésima Primeira edição do Jogos Internos da Escola Daniel Ribeiro Moggi, o evento contou com as modalidades futsal, vôlei e dodgeball , a tradicional queimada americana. Quem conta os detalhes da competição são os alunos do Projeto Minha Escola na Tv , iniciativa da ANTV com o apoio do Instituto Alcoa.