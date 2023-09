Polícia Militar realiza fiscalização de trânsito em Andradas

Desde a meia noite do dia 04 de setembro, em função do feriado prolongado, a Polícia Militar realizou fiscalização de trânsito em Andradas. Diversos condutores foram flagrados com irregularidades.

De acordo com o balanço da operação foram aplicadas 38 autuações, além de 26 remoções ao pátio credenciado. Uma das infrações mais frequentes foi relacionada à inoperância do silenciador de motor. Quatro condutores passaram pelo teste do bafômetro, sendo dois deles presos em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool. Um terceiro motorista também acabou conduzido a presença da autoridade judiciária, devido a entrega da direção veicular a pessoa não habilitada.

A Polícia Militar de Andradas reitera e orienta os motoristas e usuários das vias a cumprirem as regras de trânsito e manter as boas condições de segurança e rodagem dos veículos.

Fotos e informações: Polícia Militar