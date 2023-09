Desfile de tratores do distrito do Campestrinho vai ter concurso para eleger a Rainha e princesas

Desfile de tratores do distrito do Campestrinho vai ter concurso para eleger a Rainha e princesas

A equipe da Escola Adolfo Firmino de Souza Marques no Distrito do Campestrinho decidiu valorizar a beleza da mulher da zona rural através de um concurso. As candidatas irão concorrer a rainha e princesas do segundo desfile de tratores.