Duas pessoas morreram após um caminhão tombar entre Águas da Prata e Poços de Caldas

Duas pessoas morreram após um caminhão tombar na Rodovia Governador Doutor Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Águas da Prata (SP), no início da tarde desta quarta-feira (13), na serra que liga a cidade a Poços de Caldas (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o caminhão, carregado com calcário, perdeu o controle em uma curva nas proximidades do km 244, subiu no barranco e capotou, ficando com as rodas para cima. O acidente aconteceu às 12h40.

A cabine foi esmagada e duas pessoas que estavam no veículo morreram no local. Os corpos foram retirados das ferragens por volta das 14h30. As vítimas não haviam sido identificadas até a publicação da reportagem.

Segundo a concessionária, a faixa oeste (sentido Poços de Caldas – Águas da Prata) foi interditada e o trânsito desviado para a afixa leste. O trânsito da faixa leste foi direcionado para a faixa adicional.

Informações : G1 São Carlos

Foto: Marcos Corrêa/G1 São Carlos