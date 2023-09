Homenagem – Dia do médico veterinário

Homenagem – Dia do médico veterinário

09 de setembro foi dia de homenagear o dia do médico veterinário , que cuida com carinho dos animais. Nossa equipe de reportagem conversou com a representante da categoria em Andradas Mayra de Lima e Silva, que realçou os encantos e desafios dessa profissão.