Motorista de Andradas morre depois de sofrer um acidente entre as cidades de Candeias e Campo Belo

Um motorista de Andradas morreu depois de sofrer um acidente no final da tarde desta terça-feira, por volta das 18 horas, na rodovia BR 354 entre as cidades de Candeias e Campo Belo, Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima Paulo Sergio Bermini de 65 anos dirigia uma carreta carregada de batata quando perdeu o controle direcional do veículo, vindo a sair da pista e tombar às margens da via. Ainda segundo a PMR o condutor foi arremessado para fora da cabine, sendo constatado o óbito pelo SAMU. A Perícia Técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

Paulo era uma pessoa muita querida, conhecido de muitos andradenses, tinha vários amigos. Nossos sentimentos aos familiares. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de despedida.