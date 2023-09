Família de Andradas investe na produção artesanal de cachaça

13 de setembro é considerado o dia da cachaça. E nesta data comemoramos números positivos. O aumento das exportações da bebida elevou o patamar do estado no ranking nacional. Minas Gerais saltou da quinta para terceira posição, ficando atrás de São Paulo e Pernambuco. Em Andradas uma família se dedica a produção artesanal. Eu estive na cachaçaria juntamente com a equipe de jornalismo da ANTV para conhecermos de perto como é esse processo.