Master Mind Lince realização ação entre amigos para Casa Arco Iris

Aconteceu em Andradas mais uma edição do treinamento Master Mind Lince, iniciativa que tem como objetivo transformar as pessoas com relação a liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Entre as atividades que os alunos desenvolvem está ajudar uma entidade assistencial. A turma de 2023 decidiu fazer uma ação entre amigos beneficente a Casa Arco Iris. O sorteio aconteceu na última semana.