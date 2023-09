“Trem de História” – O inicio da ANTV/TV Andradas em 1998

No dia 12 de outubro a ANTV – TV Andradas completa 25 anos. Desde 1998 até hoje a emissora é responsável por registrar os principais fatos de Andradas. Um arquivo completo que representa a memória no município e fonte de pesquisa para as futuras gerações. Em comemoração a essa data especial a partir de hoje vamos apresentar o quadro “Trem de História”. De hoje até 12 de outubro são 25 dias, ou seja, 25 recordações especiais. Começamos pelo ano de 1998.