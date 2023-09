Moradora do Asilo São Vicente de Paulo de Andradas comemora 103 anos

Moradora do Asilo São Vicente de Paulo de Andradas comemora seus 103 anos com uma festa feita por voluntários, um dia muito especial repleto de amor e carinho. Ela recebeu também uma homenagem especial do Grupo Terço dos homens.