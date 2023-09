As principais histórias do Distrito do Campestrinho em Andradas serão reunidas em um livro

As principais histórias do Distrito do Campestrinho em Andradas serão reunidas em um livro

As principais histórias do Distrito do Campestrinho em Andradas serão reunidas em um livro. Que está sendo conduzido pela equipe da escola Adolfo Firmino de Souza Marques com participação de toda comunidade