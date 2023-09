Vem ai a 21 º edição do Andradas Off Road

Um evento que valoriza o turismo e tem caráter social. Vai ser realizado no próximo domingo , dia 24 de setembro a 21º edição do Andradas OFF Road , será beneficente ao Asilo São Vicente de Paulo. Estão sendo esperados cerca de 150 participantes vindos de várias cidades da região.