Vereadores aprovam projeto de lei de repasse do complemento do piso salarial da enfermagem

Os vereadores aprovaram na última sessão ordinária o projeto de lei de repasse do complemento do piso salarial da enfermagem e a Lei da Anistia para as edificações no município de Andradas