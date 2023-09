Alcoa participa do 20º Congresso Nacional de Meio Ambiente

A Alcoa foi uma das patrocinadoras e participantes do Congresso Nacional de Meio Ambiente (CNMA), realizado de 19 a 22 de setembro no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas (MG). A 20ª edição de um dos mais relevantes encontros do segmento ambiental brasileiro reuniu profissionais e estudantes da área para a apresentação de soluções com o tema: “O futuro da humanidade: sustentabilidade em questão”. Além das discussões, o evento também teve foco em trabalhos científicos.

A Alcoa marcou presença com representantes das suas três unidades operacionais: Poços de Caldas, Juruti (PA) e Alumar (MA). Sarah Pimenta, gerente de Licenciamento e Meio Ambiente da Alcoa Poços de Caldas, participou da abertura, no dia 19, às 8h, com exposição de cases da empresa sobre gestão ambiental e economia circular na indústria do alumínio. “Além de adquirimos novos conhecimentos e trocarmos experiências, o congresso foi uma excelente oportunidade para apresentarmos projetos da Alcoa que estão alinhados à sustentabilidade e ao nosso propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro”, destaca.

Já no dia 22, os congressistas puderam conferir uma mesa com mediação de Sarah Pimenta, sobre estratégia ambiental e conservação da biodiversidade. O momento também contou com a participação de Lívia Mello, gerente de Reuso de Resíduos de Bauxita, sobre estratégia de economia circular e avanços do Brasil; de Ronaldo Aquino, engenheiro trainee da área de Meio Ambiente da Alcoa Juruti, sobre os impactos de processos erosivos; e de Sara Leão, engenheira trainee de Controle Ambiental da Alumar, sobre o potencial de créditos de carbono de áreas verdes.

Paralelamente, nos dias 20 e 21, o time da área de Mineração da Alcoa Poços de Caldas promoveu uma visita técnica com congressistas inscritos ao Parque Ambiental, espaço de 18 hectares de preservação da biodiversidade de Mata Atlântica, localizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Retiro Branco.

O Congresso foi uma realização da GSC Eventos Especiais com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IF Sul de Minas) e apoio institucional de Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Universidade do Vale do Rio Verde (UninCor).

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

