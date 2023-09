Testemunhas de Jeová distribuem revistas sobre Deus em Andradas

Ana de Fátima sorri antes de bater em sua primeira porta do dia. Ela tem algo importante para conversar com seus vizinhos, além de informações on-line ou impressas para deixar com eles, caso desejem. Ana está divulgando uma campanha, mas não para benefício próprio ou de outra pessoa.

Ela é uma das quase 9 milhões de Testemunhas de Jeová em todo o mundo que estão voluntariamente participando de uma campanha global que tem por objetivo chamar a atenção para uma solução universal que virá do melhor governo: o Reino de Deus.

Numa época em que a reforma política é uma preocupação para muitas pessoas, as Testemunhas de Jeová apresentarão uma edição especial da revista A Sentinela. Com o tema “O que é o Reino de Deus?”, essa edição está disponível em mais de 780 idiomas, na versão impressa e on-line. Voluntários locais de Andradas-MG, distribuirão esta revista durante o mês de setembro.

“Estou com muita expectativa para essa campanha, porque ela aborda exatamente aquilo que as pessoas estão precisando, que é o Reino de Deus”, disse Ana. “Hoje, vivemos em um mundo dividido politicamente, e muitas pessoas ficam confusas sobre qual governo realmente poderá ajudá-las. Nós mostramos a elas que a solução para os problemas virá por meio do Reino de Deus.”

Ao longo dos séculos, milhões de seguidores de Jesus têm orado dizendo as palavras “venha o teu Reino”, mas perguntam-se o que isso significa. Esta edição especial da revista A Sentinela fará referência a passagens bíblicas importantes. Escritos para novos ou experientes leitores da Bíblia, os artigos apresentam explicações claras e simples para perguntas como:

• Por que precisamos do Reino de Deus?

• Quando o Reino de Deus vai governar a Terra?

• O que o Reino de Deus vai fazer no futuro?

“Não é segredo que muitas pessoas acham que precisamos de um governo melhor, mas poucos concordam em como conseguir isso”, disse Fábio Lopes, porta-voz local das Testemunhas de Jeová. “A boa notícia é que Jesus será o governante perfeito, que pode e vai resolver todos os problemas que enfrentamos. Nossa campanha trará esta mensagem de esperança tão necessária”.

Durante o auge da pandemia da covid-19, as Testemunhas de Jeová distribuíram milhões de exemplares desta revista de edição especial por meio de cartas. Elas também enviaram exemplares para milhares de funcionários de governos em todo o mundo. Agora que voltaram a pregar de casa em casa, esta será a primeira campanha presencial em que terão a oportunidade de conversar sobre este importante assunto com seus vizinhos.

Uma cópia digital gratuita desta edição especial de A Sentinela, bem como informações sobre as atividades das Testemunhas de Jeová, estão disponíveis no jw.org. Este é o site oficial das Testemunhas de Jeová, que oferece conteúdo prático baseado na Bíblia para pessoas de todas as idades e crenças, em mais de 1.080 idiomas.



Informações enviadas : Fábio Lopes