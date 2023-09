Preso albergado comete furto no centro de Andradas

Preso albergado comete furto no centro de Andradas

Neste Domingo (24) um homem de 42 anos foi preso suspeito de arrombar e furtar itens de um carro em Andradas. Segundo a Polícia Militar o crime ocorreu por volta das 19h40 na rua Irineu Trevisan, Vila Mosconi. A sobrinha da vítima notou que havia um homem dentro do carro da tia e fugiu levando alguns objetos.

Durante o rastreamento os policiais encontraram o homem deitado ao chão após ser detido por populares, estava com o material furtado e a vítima fez o reconhecimento dos pertences. Ainda segundo a PM ele saiu do presídio no dia 19 deste mês e estava em prisão domiciliar. Relatou que estava em situação de rua e que cometeu o crime pois precisava se alimentar.