Profissionais de Andradas participam de seminário de governança ambiental municipal

Nesta segunda-feira, 25 de setembro, funcionários da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente estiveram em Lavras, onde participaram do Seminário de Governança Ambiental Municipal, promovido pela Universidade Federal de Lavras em parceria com o Projeto Conservador da Mantiqueira.

Os participantes do seminário foram: Paulo Fernando (Supervisor da Divisão de Meio Ambiente) e Cláudio Júnior Araújo (Gerente da Divisão de Meio Ambiente).

Durante o evento, foram abordados os seguintes tópicos:

– criação de políticas públicas de restauração florestal e desenvolvimento sustentável;

– política pública municipal para a criação de bens e serviços ambientais;

– o papel dos municípios no enfrentamento das mudanças climáticas aliados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;

– a importância da governança ambiental para fortalecimento dos municípios,

– a atuação do Ministério Público nas ações de conservação ambiental no âmbito da Plataforma Semente.

Foto e informações: Prefeitura de Andradas