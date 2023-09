Audiência pública traz o debate sobre os desafios do setor vitivinícola

Temas relacionados ao setor vitivinícola são discutidos durante audiência pública solicitada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os profissionais ligados a cadeia produtiva do vinho esperam com ansiedade mudanças na tributação com foco em competitividade.