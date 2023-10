Copa do Mundo de Parapente terminou no sábado em Andradas

Copa do Mundo de Parapente terminou no sábado em Andradas

A sexta etapa da turnê de 2023 Copa do Mundo de Parapente – Paragliding World Cup (PWC), realizada em Andradas (MG), terminou neste sábado, 30 de setembro. Após uma semana de provas realizadas no Pico do Gavião, a competição foi concluída com sucesso, conforme avalia Luís Cruz, presidente da Vetor Esportes, empresa responsável pela organização do evento.