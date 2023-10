Trem de história: 2006 é marcado por esporte, avanço com a chegada do gasoduto e eventos culturais

Trem de história: 2006 é marcado por esporte, avanço com a chegada do gasoduto e eventos culturais

Um ano de alegria no esporte, avanço com a chegada do gasoduto e eventos culturais. O quadro “Trem de História” faz sua viagem pelo ano de 2006.