Prefeitura de Andradas decreta contenção de gastos até o final do ano

A Administração Municipal de Andradas publicou no dia 06 de outubro o decreto que estabelece a adoção de medidas para a contenção de gastos. De acordo com o documento, o objetivo é manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, além de manter o compromisso com o pagamento dos servidores.

Foi criado um Comitê de Gestão de Crise, composto pelo chefe do Poder Executivo, secretários municipais, procurador geral e controladoria interna. O grupo vai se reunir semanalmente para apresentação de resultados e planejamento.

No documento constam as ações que devem ser tomadas até o final do ano pelos secretários municipais, além de outras medidas importantes. Entre as decisões está o cancelamento da realização de eventos com recursos não vinculados, exceto aqueles já planejados como por exemplo o Natal, que deve ser programado com redução de gastos. Também consta o levantamento de obras que poderão ser suspensas, prorrogadas ou até mesmo canceladas, que serão comunicadas a divisão de Administração, Materiais e Suprimentos para que adote as medidas necessárias para conclusão das solicitações.

O decreto completo está disponível no site https://www.andradas.mg.gov.br/public/admin/globalarq/uploads/files/Decreto%202842_2023%20-%20Estabelece%20conten%C3%A7%C3%A3o%20de%20despesas%20(1).pdf

De acordo com a Prefeitura, a justificativa para esta medida é que nos últimos meses, as arrecadações dos municípios brasileiros têm caído drasticamente. Andradas vem sentindo os reflexos da diminuição drástica dos repasses governamentais, principalmente os relacionados ao ICMS e FPM, fontes importantes de arrecadação, que impactam diretamente os serviços prestados à população.

Ainda segundo a administração municipal é importante lembrar que há pouco tempo, Andradas enfrentava também uma crise sanitária devido à Pandemia do Corona Vírus, por isso, assim como nesta época, o apoio de cada servidor e cidadão é de extrema importância neste momento.