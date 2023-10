Casal que realizou cerimônia no Pico do Gavião em 2000 se emociona com o quadro “Trem de História”

Casal que realizou cerimônia no Pico do Gavião em 2000 se emociona com o quadro “Trem de História”

O quadro “Trem de História” relembra e emociona pessoas que tem suas histórias registradas no arquivo da ANTV. Entenda como surgiu a ideia de criar esse quadro e veja os relatos de um casal que se emocionou ao rever a matéria do casamento no Pico do Gavião no ano 2000.