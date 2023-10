Os Olhos na Amazônia : Vamos conhecer atividades das irmãs Oblatas da Assunção no Amazonas

O documentário tem nove episódios e neste primeiro dia vamos saber das atividades das irmãs Oblatas da Assunção em Manaus e Tapauá, cidades localizadas no norte do Amazonas. Primeiramente vamos conhecer o trabalho que é feito em Manaus capital do estado. Nos encontramos com as irmãs Fátima e Socorro que prestam serviços na área Missionária Santa Helena