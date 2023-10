Câmara aprova projeto que institui realização do Teste do Olhinho em recém-nascidos em Andradas

Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei Projeto de Lei Ordinária pelo Legislativo 22/2023 que institui a realização do exame “Teste do Olhinho para detecção do câncer nos olhos em recém-nascidos e dá outras providências no Município de Andradas – MG”. O autor do projeto é o vereador Luiz Benedito Raimundo que agradeceu os votos favoráveis.

A votação contou com 6 votos favoráveis e um contrário, do vereador Vinícius Teixeira. O vereador justificou o voto com base no parecer jurídico da Procuradoria da Câmara Municipal, que considerou que a iniciativa do projeto é de competência exclusiva do Poder Executivo.

“Fico muito grato aos vereadores que votaram favoráveis e respeito o posicionamento do vereador Vinícius Teixeira. Esse é mais um projeto de política pública que apresentei nesta Casa pensando sempre no bem-estar das nossas crianças e no atendimento preventivo”, ressaltou o autor do projeto, vereador Luiz Benedito Raimundo.

O projeto prevê a realização do exame conhecido como teste do olhinho para a detecção de câncer nos olhos em recém-nascidos na maternidade, nas primeiras 72 horas após o nascimento e deverá ser realizado uma vez ao ano em crianças até os três anos de idade.

O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum da infância e corresponde a até 4% de todas as neoplasias pediátricas, sendo o primeiro tipo de câncer a ser descrito como uma doença genética.

Moção de Aplausos

Durante a 19ª Sessão Ordinária, o vereador Regis Basso Andrade homenageou, através de Moção de Aplausos, o senhor João Belarmino de Souza, muito conhecido em Andradas carinhosamente como “Dão”, pessoa que desempenhou um papel importante na cidade de Andradas e na história do Brasil.

Durante 25 anos trabalhou como caminhoneiro transportando cenouras da Organização Manoel Lopes Junior e também na entrega de cimento para a construção de Brasília. Esteve presente na inauguração da Capital Federal onde conheceu o então presidente Juscelino Kubitschek. Também contribuiu com a fundação do Clube Rio Branco e do Rio Branco de Andradas Futebol Clube.

Dão esteve presente na sessão acompanhado dos filhos, Luciano e Jovan, das noras Juliana e Marciene, e das netas, Carolina e Marcela. “Agradeço todos os vereadores e agradeço a Deus por esse momento”.