Café produzido no bairro Serra dos Lima conquista o primeiro lugar no concurso qualidade de Cafés

Nesta terça-feira, 24 de outubro foi realizada a final do 5º Concurso de Qualidade dos Cafés de Andradas, organizado pela Associação dos Cafeicultores – Acasec em parceria com a prefeitura de Andradas e Emater. Os campeões serão apresentados na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte