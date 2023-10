Alcoa promove ACTION em prol da Associação Malu de Amor em Poços de Caldas

Os voluntários da Alcoa Poços, em parceria com o Instituto Alcoa, promoveram no domingo, 22 de outubro, o 6º ACTION no segundo “Feiju da Malu”, evento beneficente em favor da Associação Malu de Amor, que atende gratuitamente crianças de zero a seis anos com síndrome de Down, em Poços de Caldas (MG).

O evento foi realizado no salão da paróquia São Judas Tadeu e contou com a participação de 18 voluntários, entre colaboradores da Alcoa, amigos e familiares, que auxiliaram no atendimento, na montagem e nas brincadeiras oferecidas às crianças. A associação também vai receber uma doação de R$ 10 mil do Instituto Alcoa.

De acordo com Camila Montovani, coordenadora da Associação Malu de Amor, toda a verba arrecadada será revertida na aquisição de equipamentos utilizados nas terapias oferecidas pela instituição, além de melhorias nas salas. “Além do aporte do Instituto Alcoa, conseguimos com a segunda edição do “Feiju da Malu” levantar mais de R$ 5.600, um valor muito bem-vindo e que vai possibilitar ainda mais melhorias para as 20 famílias que assistimos”.

A autônoma Edjane Quintino é mãe de Luis Miguel, de 3 anos, atendido pela Associação Malu de Amor. Além de prestigiar o evento, ela aproveitou a oportunidade para agradecer a associação pelos serviços prestados. “Meu filho faz acompanhamento na Associação Malu de Amor desde que tinha um ano e meio. Ele apresentou um excelente desenvolvimento com as terapias”, destacou.

Rodrigo Giannotti, gerente de Refinaria e Área de Resíduo de Bauxita (ARB) e representante da Equipe de Líder de Poços de Caldas (ELAP), reforçou a atuação da Alcoa junto às comunidades. “É muito importante continuarmos reforçando o voluntariado entre lideranças e colaboradores para que os moradores do entorno continuem se desenvolvendo junto com a nossa planta”.

Além deste, foram realizados outros cinco ACTIONs, que beneficiaram instituições de Poços de Caldas, Caldas e Divinolândia.

Sobre o ACTION

O Instituto Alcoa realiza ACTIONs em organizações sem fins lucrativos e formalizadas estão localizadas e/ou beneficiam as comunidades da região de operação, no caso da Alcoa Poços de Caldas, as cidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG) e Divinolândia (SP). Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

Informações enviadas por ASCOM Alcoa