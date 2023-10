Festa de Todos os Santos é marcada para o dia 11 de novembro

A Comunidade Betânia Javé Nissi convida toda comunidade para a “Festa de todos os Santos”, um evento para toda a família. Será no dia 11 de novembro, às 19 horas, no salão do Lar da Criança Andradense. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo valor de R$2,00 na Casa de Formação Santa Teresinha. A programação vai contar com:

– Lanchonete: Pastel, Polenta frita, Batata frita, Cachorro quente, Suco, Refrigerante , Sorvete

Doces( brigadeiro)

– Brincadeiras: Pescaria de São Pedro, Jogo das argolas da santidade, Achando os olhos de Santa Luzia, acerte a pergunta e bingo

– Desfile da santidade: fantasias de santos e personagens da Bíblia

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3731-5589 ou na rua Rua Professora Esmeralda da Silva Atanázio, 263.