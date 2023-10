Presidente da Câmara de Andradas Paulo Cesar Moreira participou da abertura do Encontro da Rede Mineira de Escolas do Legislativo

O IV Encontro da Rede Mineira de Escolas do Legislativo, realizado pela Câmara de Poços de Caldas, em parceria com a Rede Mineira de Escolas do Legislativo e da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo (ABEL), reuniu representantes das Câmaras Municipais do Estado no Palace Cassino.

A abertura do evento ocorreu na quarta-feira(25) e o presidente da Câmara de Andradas, Paulo Cesar Moreira, esteve presente na cerimônia. “É uma satisfação muito grande participar desse encontro com lideranças mineiras envolvidas na promoção da educação cidadã. A Câmara de Andradas tem essa responsabilidade através da Escola do Legislativo e atua, desde 2010, desenvolvendo programas direcionados a crianças e jovens que visam despertar o interesse pela política como instrumento de transformação da sociedade. Agradeço a recepção do presidente da Câmara de Poços, Douglas Souza, o Dofu, e do deputado Estadual Rodrigo Lopes, nosso conterrâneo”.

Entre os workshops realizados, um deles abordou o tema Instalação e Manutenção de uma Escola do Legislativo, com a gerente geral da Escola do Legislativo da ALMG Ruth Schmitz de Castro. O diretor da Escola do Legislativo de Andradas, João Carlos Expedito de Souza, participou das atividades.

Fonte: ASCOM Câmara de Andradas