Dia de finados se aproxima e na Lindy Floricultura são inúmeras opções de flores

Comemorado no Brasil no dia 2 de novembro, o dia de finados é uma data em que as pessoas se lembram dos seus entes queridos que já faleceram. É comum acender velas, levar flores e fazer orações pelos que já partiram. Em Andradas o cemitério municipal e cemitério Parque Bom Jesus deve receber um grande número de visitantes, quem busca flores diferenciadas para essa ocasião deve se apressar.