Vice-Presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial no Banco do Brasil participa da Agroshow

Durante três dias foi realizada em Andradas a primeira feira de negócios Agroshow, com a presença de mais de 40 expositores. E entre os visitantes que passaram pelo evento estava o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial no Banco do Brasil José Ricardo Sasseron.