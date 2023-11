Alunos da escola Coronel João Mosconi desenvolvem podcast durante aulas de português

Uma maneira divertida de aprender através da tecnologia. Durante as aulas de português os alunos da Escola Coronel João Mosconi tiveram a missão de desenvolver um podcast, eles escolheram o tema, fizeram as pesquisas e criaram o conteúdo. O resultado ficou bem interessante. Quem conta os detalhes pra gente são os integrantes do Projeto Minha Escola na TV que é uma iniciativa da ANTV – TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa.