Representantes do governo e deputados fazem visita em estradas e praças de pedágio do Sul de Minas

Secretário de Infraestrutura e transportes de Minas Gerais, Pedro Bruno Barros de Souza, deputados e outros representantes do governo realizaram na última quarta-feira dia 01 de novembro uma visita técnica em estradas e praças de pedágio do sul de Minas. O objetivo foi discutir as condições de funcionamento como o cumprimento de contrato, implementação de desconto do usuário frequente e a liberação dos veículos públicos. O deputado estadual Rodrigo Lopes participou das visitas e falou sobre essas e outras questões que foram debatidas.