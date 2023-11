Alcoa lança Anuário de Performance Ambiental, Social e Governança (ASG) 2022

A Alcoa, líder na produção de alumínio no Brasil, acaba de lançar o seu Anuário de Performance Ambiental, Social e Governança (ASG) 2022, que apresenta um panorama completo das estratégias de negócios e ações socioambientais realizadas no ano passado. O objetivo é divulgar para diferentes stakeholders, com ética e transparência, as principais iniciativas e investimentos colocados em prática no país. Temas como transição energética, descarbonização, inovação e diversidade fazem parte do relatório, que destaca ainda os principais números da atuação da empresa nas suas três plantas operacionais: Poços de Caldas (MG), Alumar (MA) e Juruti (PA).

Entre os destaques de 2022, a Alcoa investiu R$ 1,3 bilhão na ampliação do portfólio de projetos sustentáveis e na ambição de alcançar Net Zero (zero emissões líquidas de gases de efeito estufa) até 2050, direcionamento que impulsionou o religamento da Redução na Alumar com contratos de energia com lastro 100% renovável e a instalação do Filtro Prensa na unidade de Poços, que transforma resíduos úmidos em secos, tornando o seu armazenamento mais seguro. Já em Juruti a governança de reabilitação foi reformulada, focando na melhoria da qualidade e da quantidade de áreas mineradas recuperadas.

“Mostramos como colocamos em prática um modelo de mineração responsável, com sustentabilidade, que equilibra a produção com a preservação do meio ambiente e o respeito às pessoas”, afirma Otavio Carvalheira, presidente da Alcoa no Brasil. “Trabalhamos todos os dias para aplicar soluções inovadoras, reduzir riscos e, ao mesmo tempo, atender às necessidades das comunidades gerando valor compartilhado. Somos comprometidos globalmente com o respeito aos direitos humanos em todas as nossas operações, seguindo diretrizes claras para os nossos colaboradores, parceiros, comunidades vizinhas e fornecedores”.

O relatório traz ainda os compromissos de longo prazo da empresa para 2023, tomando como base o ano de 2015, como redução de uso de água, gestão sustentável de resíduos e reabilitação de áreas mineradas.

Construção de ambientes inclusivos

Outro ponto diretamente ligado à estratégia de negócios da Alcoa e que ganhou destaque no documento são os investimentos em pessoas, sejam colaboradores ou moradores das comunidades onde a empresa atua. Além de grupos de inclusão e programas de aceleração de carreira para profissionais que fazem parte de grupos sub-representados (mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiência e profissionais LGBTQIAP+), a companhia investiu R$ 25 milhões em projetos socioambientais, considerando as três plantas e os aportes do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation.

Confira outros números impactantes da atuação da Alcoa no Brasil:

▪ 29.59% de sucata de alumínio reciclada (percentual em relação ao total de produção de tarugos) em Poços de Caldas

▪ Mais de 300 hectares de áreas mineradas recuperadas (Poços e Juruti)

▪ 85% dos profissionais contratados pertencem a grupos sub-representados, sendo que 34% das mulheres ocupam posições de liderança



Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Informações: Assessoria de Imprensa / Alcoa