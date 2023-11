Minas Gerais prorroga Campanha de Multivacinação

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) prorrogou a Campanha de Multivacinação até a próxima sexta (10/11), em todo o estado. O principal objetivo dessa estratégia é permitir que pais e responsáveis tenham alguns dias a mais para atualizar a caderneta de vacinação e garantir a imunidade de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

As vacinas disponibilizadas para a campanha previnem contra várias doenças, inclusive, algumas que já foram erradicadas do país. No caso das crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias estão disponíveis a BCG, hepatite B, penta (DTP/Hib/HB), poliomielite inativada (VIP), poliomielite oral (VOP), rotavírus, pneumocócica 10 valente (conjugada), meningocócica c (conjugada), febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola — SCR), tetraviral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela – SCRV), DTP, hepatite A e varicela.

Já as crianças a partir dos 7 anos de idade e os adolescentes poderão ser imunizados contra a hepatite B, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), difteria e tétano adulto, dTpa (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY (conjugada), HPV quadrivalente e varicela.

Eduardo Campos Prosdocimi, subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, destaca a importância de aproveitar os últimos dias e atualizar o cartão de vacinação. “Muitas doenças, até então erradicadas, correm o risco de serem reintroduzidas caso nossas crianças e adolescentes não se vacinem, como é o caso do sarampo e também da poliomielite, que causa a paralisia infantil. Portanto, leve seu filho e filha até a unidade básica de saúde mais próxima e atualize o cartão de vacinas, pois elas salvam vidas”, reforça.

A multivacinação é uma estratégia que visa facilitar o acesso da população elegível a várias vacinas em um único momento, simplificando a visita dos pais ou responsáveis às unidades básicas de saúde (UBS) para a atualização do cartão de vacinação, em conformidade com o Calendário Nacional de Vacinação.

Coberturas Vacinais

Como parte da estratégia do Vacina Mais, Minas, a SES-MG lançou o Painel de Cobertura Vacinal, disponível em http://info.saude.mg.gov.br/3/paineis/11. Nele é possível fazer a consulta e vigilância dos dados dos índices vacinais de todos os imunizantes que compõem o Calendário Nacional de Vacinação para crianças de até dois anos. As informações são retiradas do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde, sendo possível filtrar as informações e fazer análises por região, Unidade Regional de Saúde (URS) ou município.

Investimentos

Para aumentar os índices vacinais no estado, o Governo de Minas está investindo mais de R$ 260 milhões em ações de imunização extramuros. Serão R$ 165 milhões em premiação àqueles que se aproximarem gradativamente da meta de 95% de cobertura vacinal, com vacinação em 80% das suas escolas, e outros R$ 100 milhões para a compra de unidades itinerantes, os vacimóveis.

Todos os municípios com mais de 50 mil habitantes já receberam o recurso para ter seu próprio vacimóvel e os demais serão contemplados por meio dos consórcios de saúde, que também receberão recursos para compra, num total de 253 veículos.

Informações : Agência Minas