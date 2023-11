Técnicos da Emater-MG de várias regiões farão imersão em cafeicultura durante a Semana Internacional do Café

Em ação inédita, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) trará 35 extensionistas de várias regiões do estado para uma visita guiada à Semana Internacional do Café (SIC). O evento será realizado de 8 a 10/11, no Expominas, em Belo Horizonte, e deve reunir mais de 20 mil pessoas, de cerca de 40 países.

Coordenador estadual de Culturas da Emater-MG, Sérgio Brás Regina explica que a visita dos técnicos, coordenadores e gerentes regionais será em formato de capacitação.

“A nossa intenção é proporcionar a esses colegas extensionistas uma imersão no mundo dos cafés. Já selecionamos os temas das palestras que entendemos ser as mais apropriadas, além de outras atividades, como visitas aos estandes, para que eles conheçam o negócio dos cafés também fora da porteira”, afirma.

Sérgio, que é responsável pela coordenação das atividades da Emater-MG durante a 11ª SIC, adianta ainda que será realizado um cupping (prova da bebida), com os vencedores dos concursos de qualidade dos municípios de Serranópolis de Minas e Santo Antônio do Retiro, ambos no Norte de Minas.

“Vamos aproveitar para mostrar aos extensionistas visitantes todos os detalhes de um cupping, que é um momento para avaliar a qualidade dos cafés. E vamos apresentar esses produtos a compradores de vários países e de várias regiões do Brasil”, informa o coordenador estadual.

Ações

Além disso, a Emater-MG, juntamente com as outras vinculadas à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Epamig e IMA), estará presente no estande do Governo de Minas.

“Vamos participar do Plantão Técnico, com o apoio de colegas no Departamento Técnico da empresa, para tirar dúvidas sobre a produção de café e políticas públicas disponíveis para o setor. E também teremos cafeicultores participantes do Certifica Minas Café, que irão apresentar produtos e oferecer degustação dos cafés. A cada dia do evento, serão três produtores diferentes”, detalha Sérgio Brás Regina

Ele destaca que a SIC é oportunidade importantíssima de troca de conhecimentos e experiências na cafeicultura.

“É a única vez no ano em que todo o setor se encontra em um mesmo espaço. Produtores, pesquisadores, estudantes, extensionistas, torrefadores, cafeterias, baristas, exportadores, enfim, todo mundo junto. É o grande momento da cafeicultura, justamente na capital do maior estado produtor do Brasil, que por sua vez é o maior exportador mundial do café”, diz Sérgio, com entusiasmo.

Os 35 profissionais da Emater-MG selecionados para a visita guiada à Semana Internacional do Café já atendem cafeicultores em suas regiões, e foram selecionados a partir do critério de atendimento a municípios com maior potencial de desenvolvimento da cafeicultura.

A 11ª Semana Internacional do Café é promovida pelo Governo de Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), em parceria com o Sistema Faemg Senar, o Sebrae Minas e a Espresso&CO.

A programação inclui palestras, workshops, degustações, cursos e competições, como um campeonato de baristas (profissionais especializados no preparo da bebida).

A programação completa do evento e o link para inscrições estão no site www.semanainternacionaldocafe.com.br .

Informações : Agência Minas