Presídio de Andradas é apontado como um dos melhores do estado

O relatório mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais mostrou que cinco por cento das unidades prisionais localizadas em Minas Gerais são consideradas excelentes. Esse documento serve como do sistema Geopresídios, um raio-x do sistema prisional feito pelo Conselho Nacional de Justiça. O Presídio de Andradas foi considerado excelente pelo relatório.