Alunos do projeto “Minha Escola na Tv” produzem reportagem sobre o Parque Ambiental da Alcoa

Os alunos da Escola João Mosconi visitaram o Parque Ambiental da Alcoa em Poços de Caldas e assumiram a responsabilidade de produzir uma matéria jornalística no local. Foi uma tarde muito aprendizado sobre reflorestamento e proteção ao meio ambiente. O grupo faz parte do projeto “Minha Escola na TV’, iniciativa da ANTV – TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa.