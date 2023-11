Escola Floriza Maniassi Trevisan desenvolve projeto para incentivar alunos a buscarem pelos livros

A importância da leitura desde a infância. A Escola Floriza Maniassi Trevisan desenvolveu um projeto muito interessante para incentivar os alunos a buscarem pelos livros. O clássico escolhido para o projeto de leitura foi o Sítio do Pica Pau Amarelo de Monteiro Lobato. Como culminância dos trabalhos foram realizadas uma exposição e também um evento especial para apresentação das danças no Pavilhão do Vinho.