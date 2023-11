Escola Adolfo Firmino de Souza Marques realiza desfile de tratores no distrito do Campestrinho

O Distrito do Campestrinho atraiu os olhares de toda a região com o evento organizado pela equipe da Escola Adolfo Firmino de Souza Marques. Além do desfile de tratores, aconteceram outras manifestações culturais e a feira de empreendedorismo.