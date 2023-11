Homem é preso depois de tentar furtar carro no centro de Andradas

Um ladrão de carro se deu mal na noite desta quarta-feira(22) no centro de Andradas. O fato aconteceu na Rua Coronel Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar o proprietário de um veículo estacionou em frente a farmácia e deixou a chave no contato com os vidros abertos. Ao entrar no estabelecimento percebeu o barulho do motor. Um desconhecido aproveitou a ausência do motorista para cometer o furto.

Ainda segundo o boletim de ocorrências, a vítima saiu correndo, viu que a porta do passageiro estava a aberta e conseguiu entrar no carro. Foi então que o autor perdeu o controle, subiu na calçada e bateu contra uma placa de agência bancária. O ladrão acabou sendo preso e levado para a delegacia.

Fotos: Redes Sociais / Jornalismo ANTV