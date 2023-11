Alunos Escola Coronel João Mosconi mandam mensagens de incentivo aos atletas de Andradas no Peru

O atleta Fernando Burguez é o professor de educação física da Escola Coronel João Mosconi , os alunos e toda equipe de profissionais ficaram muito felizes com a conquista dele e do seu irmão na competição internacional. Enquanto eles ainda estavam realizando as provas no Peru, gravaram vídeos e mandaram mensagens de carinho e incentivo aos dois. Os integrantes do Projeto Minha Escola na TV , que é uma iniciativa da TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa, registraram alguns momentos da homenagem.